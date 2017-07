Compañera los deja sin salón para baile de graduación y se hacen viral

(NOTICIAS YA).- Estudiantes de una preparatoria en Nuevo Laredo, Tamaulipas se viralizan ante lo que pasó con la fiesta de graduación. Resulta que al llegar al salón para festejar, estaba cerrado ya que supuestamente la encargada de pagarlo no lo hizo.

Fue tanto lo que llamó la atención que la joven que acusan de haberlos dejado sin salón de fiestas, decide dar su versión.

El siete de julio, 30 estudiantes del Cbtis 137 comenzaron a subir videos de como celebraban su graduación en plena calle. Los jóvenes explicaron que la jefa del grupo, Vanessa, los estafó con 50 mil pesos (casi tres mil dólares).

“Nos robó nuestra jefa de grupo, ella ya es mayor de edad. No tuvo la moral para detenerse. Nuestro grupo se enteró de que la fiesta no estaba pagada ese mismo día, el siete de julio. El sonido y banquete se comunicaron con ella, pero les dijo que no tenía dinero para pagarles y a nosotros no nos comentó nada” comentó un alumno a medios locales.

Vanessa aseguró que iba en camino pero nunca llegó. Los jóvenes estaban molestos ya que todo el ciclo escolar se realizó de todo para juntar el dinero.

Aun y molestos, decidieron celebrar en la calle y publicaron el video con el título, “Esto va para ti. Nos cagaste la fiesta, nos arruinaste la noche, te ganaste un chin** de odio y una acción legal. Pero mira, aquí andamos a todo dar, los mejores compañeros!!! Nos pudiste quitar el salón pero la calle es muy grande!!! Espero que lo disfrutes!!”

Atacada por los medios de comunicación, compañeros y el regidor Freddy Guarneros, miembro del Cabildo de Nuevo Laredo, quien organizó un segundo baile, Vanessa Villalpando decidió publicar un video mencionando su versión.

Entre su explicación aparece que no se robó el dinero y que no reunieron los 69 mil 700 pesos que se necesitaban.