Donnie Walberg dejó una propina de $2,000 en un Waffle House

(NOTICIAS YA).- Un día regular de trabajo se convirtió en uno de gratitud para unos meseros de un restaurante luego que el actor y miembro de New Kids on the Block, Donnie Walberg, dejara una gran impresión.

Walberg visitó un restaurante Waffle House en Charlotte, Carolina del Norte, ubicado en el Queen City Drive antes de su parada en su gira de conciertos para el “Total Package Tour” el jueves.

El actor visitaba Carolina del Norte como parte de su gira de conciertos.

Mientras esperaba su comida, el artista usó el sistema de transmisión en vivo de Facebook y les presentó a sus seguidores a su equipo, los meseros y otros clientes.

Antes de irse, pagó su cuenta de $82.60 y dejó una propina de $2,000 para de esa manera agradecerle el trabajo y la atención a los empleados del restaurante.