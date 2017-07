Muere mujer de Missouri tras enfermarse por picadura de garrapata

(NOTICIAS YA).-Una mujer que trabajaba en el Parque Estatal Meramec en Missouri no se preocupó cuando vio manchas en su piel, pero debió haberlo hecho.

Tamela Wilson de 58 años, contrajo una enfermedad transmitida por garrapatas, informó CBS News.

Tres días después de que Wilson arrancó dos garrapatas de su cuerpo, a finales de mayo, su salud comenzó a deteriorarse.

Acudió al médico donde fue diagnosticada con una infección del tracto urinario para la cual se le administraron antibióticos y regresó a casa. Pero un día después, las cosas empeoraron.

“Ella literalmente ni siquiera podía recoger su teléfono, no tenía fuerzas ni para contestar una llamada”, dijo la hija de Wilson, Amie May, a CBS News.

Entonces Wilson regresó al Barnes-Jewish Hospital en St. Louis con fuertes dolores de cabeza y erupciones rojas en la piel. Después de los estudios de laboratorio, solo encontraron bajo su nivel de glóbulos blancos, pues otras pruebas por enfermedades comunes transmitidas por garrapatas dieron negativo, narró Amie.

Pero la salud de Wilson siguió decayendo y desarrolló una condición que afecta lascélulas inmunes, llamada linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH). También las erupciones de la piel se extendieron a otras partes de su cuerpo, incluso a su boca.

“Soy una enfermera y nunca he visto nada como las erupciones en la boca de mi madre”, dijo May. “Se puso tan mal al final que no podía hablar, no podía beber, no podía comer nada”, lamentó.