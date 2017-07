Va el Tricolor con los más pesados ante Jamaica

Denver, CO. (ICITUS). La selección mexicana prepara media docena de cambios para enfrentar a Jamaica, en su segundo duelo de la Copa de Oro de la Concacaf y todo indica que el entrenador Juan Carlos Osorio enviará a la cancha a los elementos más altos y fuertes para contrarrestar el poderío de los del Caribe.

“Esperamos un juego muy difícil, Jamaica es un equipo muy atlético, con defensores muy rápidos, con volantes centrales que compiten muy bien en el juego aéreo y los cuatros delanteros, dos por fuera y dos por dentro, seguramente con toda la libertad que mostraron en el primer juego contra Curazao”, dijo el entrenador del equipo mexicano.

“Para nosotros es una gran oportunidad nuevamente de competir, de seguir construyendo equipo, con este grupo que en su gran mayoría es muy joven, consolidándose a nivel de selección y va a ser un reto muy interesante para nuestro equipo”, agregó.

No se equivoca, Jamaica es un equipo muy potente al ataque, pero aún más en defensa, lo que pondrá a prueba la capacidad de cara al arco rival de este equipo que fue mermado por las lesiones precisamente en esa zona.

Jesús Molina, medio de contención de los Rayados de Monterrey, tuvo oportunidad de comentar lo importante que es para él este torneo, en el que sabe que está peleando un puesto muy competido en la selección de México.

“En la Copa Confederaciones vimos a Héctor Herrera que lo hizo muy bien y no me queda más que demostrar con las oportunidades que me den, dar lo mejor de mí y de esa manera irme ganando un puesto para lo que se viene, uno se prepara para el Mundial, tengo un año para prepararme de la mejor manera y poder ser tomado en cuenta”, dijo.

En la misma jornada en la que México enfrentará a Jamaica en un estadio en el que se esperan a más de 50 mil mexicanos, ya que sólo en la zona metropolitana de Denver vive un millón de compatriotas, y unos cuatro más en el resto del estado de Colorado, jugarán El Salvador ante Curazao.

Martinica hace sufrir a Estados Unidos

El equipo de las Barras y las Estrellas sufrió lo inesperado ante la supuestamente débil selección de la isla de La Martinica, que les empato el marcador y sólo cedió el empate porque no mantuvieron la atención después de igualar 2-2.

La hazaña de La Martinica fue de la mano de que es su mejor jugador histórico, Kevin Parsemain, autor de los goles en los minutos 66 y 76. Antes, Omar González, jugador del Pachuca de México, abrió el marcador en el minuto 54 y el 2-0 lo puso Jordan Morris. El mismo Morris anotó el de la victoria apenas en la siguiente jugada.

Después, los de la isla tuvieron más oportunidad que los locales, pero un balón que terminó en la red, no contó como gol por un ajustado fuera de lugar.

En el otro duelo de la jornada, Panamá derrotó 2-1 a Nicaragua, que esta vez salió más concentrada y con la urgencia de una actuación digna tras caer 2-0 ante La Martinica en el primer duelo.

Nicaragua abrió el marcador por conducto de Carlos Chavarría en el minuto 48, pero no les duró mucho la alegría porque les cayó el empate en el minuto 50 gracias a Ismael Díaz y el 2-1 definitivo con gol de Gabriel Torres en el 57.

Icitus Staff