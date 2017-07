Actividades gratis este fin de semana en el área de Orlando

(NOTICIAS YA).- Llega el fin de semana y con esto muchas actividades alrededor de la Florida Central completamente gratis.

A continuación te presentamos el listado:

1. Exposición de flores y follaje en el arte de la fibra en el Ruth Funk Center for Textiles Arts at Florida Institute of Technology

Sábado, 15 de julio de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. en el 150 W. University Blvd.

2. Slot Summper Party

Primer Aniversario y tendrá piscinas para niños, bombas de agua, música en vivo, comida y más.

Sábado, 15 de julio desde las 12:00 p.m. en el 750 Jackson Ave. Winter Park Area

3. One City – One Pulse en City Arts Factory

Exposición de arte de la comunidad LGBTQ, Latinx y de la ciudad de Orlando comparten sus obras para inspirar esperanza y aliviar el dolor tras la tragedia

Sábado, 15 de julio. En el 29 S. Orange Ave en Downtown Orlando.

4. Sanford Food Truck

Varios carretones de comida, música en vivo. El lugar acepta a niños y mascotas.

Sábado, 15 de julio de 5:00 a 9:00 p.m. en el 202 Sanford Ave.

5. Latin Fiesta Nights

Todos los tercer sábados del mes. Comida, música y bebidas latinas.

I-Drive 360 en el 8445 International Drive.

6. Music in the Library: Antone Affronti and Ed Anderson

Domingo, 16 de julio de 2:00 a 3:00 p.m. en el Orlando Public Library

101 E. Central Blvd.