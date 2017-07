Hombre causa el cierre de carretera por horas en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Un hombre decidió atrincherarse en su vehículo por la I-15 cerca de St. Rose Parkway, causando el cierre de la carretera en Las Vegas el jueves por la noche.

El tráfico fue redireccionado a Las Vegas Boulevard via Cactus Avenue hacia el sur y via Sloan Road hacia el norte, según la Policía Metropolitana y la Patrulla de Caminos de Nevada. También reportaron no haber visto al sospechoso armado.

Según la Policía Metropolitana, el hombre fue perseguido por los oficiales en un llamado tras la búsqueda de un vehículo sospechoso, lo hicieron parar a un costado cerca de las 7 p.m. mientras que un helicóptero también asistió en la persecución.

El hombre estaba solo en el vehículo y conducía en dirección contraria de la carretera por un lapso corto. La I-15 estuvo cerrado hasta que se dio el arresto de este.