Muestra video de supuesto abuso en guardería de Juárez

(NOTICIAS YA).- A través de redes sociales, una mujer denuncia el supuesto abuso que sufrió su hijo en una guardería de Ciudad Juárez. Según la publicación, los hechos ocurrieron el cuatro de julio en la Guardería Gael, ubicada cerca de Plaza Juárez.

Por lo que vio en las cámaras de seguridad, la empleada de nombre Martha de Anda Solís, maltrató a su hijo. “Ese día me entregaron al niño llorando y con un pellizco en el cachete, además que me lo entregaron rosado (entró sin rozaduras) y no le dieron de comer. La directora y la empleada alegan que la marca en su cachete es porque se quedó dormido en el columpio (algo que creo es incorrecto porque hay corrales y se pueden lastimar). Dicen haberle dado de comer cuando otra empleada nos dijo que no y el niño salió hambriento (sic)”.

Tras interponer una denuncia a la Fiscalía, no la atendieron ya que mencionaron que su hijo no presenta ninguna lesión. Ahora busca hacer justicia por su cuenta haciendo viral el video donde alega tratan bruscamente a su hijo.