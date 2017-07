Niño de Florida escribe una carta para agradecerle a los policías

(NOTICIAS YA).- Para que muchos tomen ejemplo de lo que es ser agradecido una niña o un niño no identificado tuvo la iniciativa de escribir una carta directamente a los oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Hernando en Florida para hacerles un emotivo agradecimiento.

El fanático de los oficiales quería que sus oficiales supieran que estaba muy agradecida por haber hablado con él y otros niños sobre temas de la unidad K-9 y aviación.

La carta que fue publicada en la página de Facebook de la oficina del alguacil ha sido compartida por miles de personas en las últimas horas como objeto de ejemplo social.

Esta es la carta y traducida lee:

“Queridos oficiales del Condado Hernando,

Gracias por tomarse el tiempo de su día para dejarnos aprender sobre K9s y aviación. Si su departamento de aviación está leyendo esto entonces quiero que sepan que fue el más que me gustó. Si son los entrenadores K-9 puede olvidar lo que acabo de decir y quiero que sepa que fue lo mejor que me gusto. (Si alguien está leyendo esto en voz alta, no le digan a los de aviación, pero me gustó el K-9 mejor, sobre todo cuando lo hizo girar alrededor.) Y no se sientan mal amigos de aviación todavía creo que usted encontraría a alguien más rápido que un K-9. ”

Definitivamente la inocencia de un niño podría cambiar el mundo, por lo cual la Oficina del Alguacil del Condado Hernando le dio las gracias a su fanáticada públicamente.