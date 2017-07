¿Qué pasará con el dinero del SSN si pierdes el TPS?

(NOTICIAS YA).- Ante la incertidumbre que se vive respecto al tema del TPS, muchos de los beneficiarios que se han retirado o piensan retirarse se preguntan que pasará con sus fondos en caso de que se elimine el beneficio.

A solo semanas de que grupos centroamericanos llegaran a la capital del país para cabildear a favor de la comunidad en riesgo de perder esta protección; ahora activistas hacen un lllamado para que más personas se unan a la causa en el área metropolitana de Washington.

Aunque es incierto el futuro de las personas amparadas por TPS en Estados Unidos una nueva preocupación sale a la luz y es lo que pueda pasar con el cheque de seguro social de aquellos que se jubilaron.

Aunque la Administración del Seguro Social no quiere especular sobre algo que no ha pasado, es una realidad que de ser eliminado el estatus de protección temporal, ellos no podrían enviar cheques a todo aquel que no tenga un estatus migratoria legal y “vigente”.

Para organizaciones que velan por el bienestar de adultos mayores, es inaceptable pensar que a estas personas se les pueda llegar a negar un beneficio que pagaron y por el cual trabajaron.

Por su parte el gobierno quiere dejar algo claro y es que usted no necesariamente tiene que ser ciudadano para solicitar beneficios en la oficina del seguro social.

Un dato importante es que si el TPS llega a ser eliminado, usted no recibiría el cheque del seguro social, pero no perdería el beneficio permanentemente, ya que de lograr ajustar su estatus migratorio, recibiría un pago retroactivo, pero esa opción sería muy difícil, especialmente para aquellos que se han jubilado y mudado a sus países de origen.

Si usted tiene preguntas puede visitar la página en español www.segurosocial.gov