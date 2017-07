Reacciona comunidad venezolana de El Paso en contra de Nicolás Maduro

(Noticias Ya, El Paso).- Después de más de tres meses de protestas, la oposición dará este domingo un paso más en su desafío al gobierno de Venezuela.

Los venezolanos en el país y en el exterior están llamados a mostrar en miles de centros de votación su rechazo al presidente Nicolás Maduro. Es por ello que la comunidad venezolana en el paso ha creado un centro de votaciones.

“La principal motivación es obviamente frenar el llamado a elección de una asamblea nacional constituyente por parte del régimen de maduro que es un llamado que es totalmente ilegal fuera de la constitución, para empezar no se le consultó al pueblo si deseaba ese llamado a unos constituyentistas nuevos”, mencionó Mauricio G. Cachazo, miembro principal en la mesa de votación en El Paso TX

Aseguran que las condiciones en las que están debe de parar y volver a retomar la democracia para salir adelante.

“Me siento indignado por lo que ha pasado en mi patria verdad pero a la vez me siento bastante optimista por la unión, por el por fin unirnos como venezolanos en una sola causa que es la búsqueda realmente de la democracia y que Venezuela se vuela un país apuntando hacia la prosperidad y no hacia lo que hemos estado viendo”, dijo Antonio Cachazo, consultor empresarial y voluntario en la mesa de votaciones.