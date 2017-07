VIDEO: Mujer se suicida tras someterse a 3 exámenes de virginidad

Pirov fue acusado de haber conducido a su mujer al suicidio y podría enfrentar hasta ocho años de prisión. "Mi esposa me dio un documento escrito en el cual me permitía tener una segunda esposa, porque no era virgen cuando nos casamos", intentó defenderse el acusado, de acuerdo con Infobae. "Tomó el vinagre cuando le dije que volviera a casa de sus padres", insistió.