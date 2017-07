Ya le gritan al Tri: “¡Fuera Osorio!”

Denver, CO. (ICITUS). La selección mexicana no consiguió abrir la dura defensa de Jamaica y cedió el empate sin goles ante los de la isla, en su segundo duelo de la fase de grupos, en el que lo más destacado fue la aparición al final del encuentro de un sonoro grito multitudinario de “¡Fuera Osorio! ¡Fuera Osorio!.

Ha sido el peor partido del equipo mexicano bajo la dirección del colombiano, pero también hay que decir que este fue un reto un tanto desproporcionado para un ataque mermado del equipo tricolor. Jamaica tiene a un cuadro bajo muy potente, con jugadores fuertes, altos y que no son torpes en el manejo del balón. Su portero Andre Blacke es el considerado mejor en la MLS y todos sus zagueros son titulares de sus equipos en esa liga.

Eso sí, al frente Jamaica no tiene nada. Pero lo cierto es que ni siquiera lo intentó. Salió a defenderse con garra y disciplina táctica, y sólo atacó con contragolpes en los que no supieron aprovechar su mayor velocidad y corpulencia debido a que no cuentan con un jugador que haga cambios de juego o filtre balones largos con precisión.}

Con todo, hubo muchos lapsos del partido en los que México debió defenderse hasta con ocho jugadores, temiendo el contragolpe jamaicano, que sin embargo, nunca llegó con auténtico peligro.

México tuvo la oportunidad más clara del encuentro en el primer tiempo, pero el remate con la cabeza de Érick El Cubo Torres pegó en la base del poste rival.

Al final del partido, Pompilio Páez, auxiliar de Juan Carlos Osorio, quien está suspendido y no podrá sentarse en la banca en la Copo de Oro, dijo que sentía frustración por no haber conseguido la victoria y asegurar el pase a la siguiente ronda, pero destacó que Jamaica se defendió prácticamente todo el partido y no cedió espacios.

También destacó que México no cedió en los contragolpes, a los que ellos llaman “transiciones”, y que la atención defensiva de México no permitió ni un sólo tiro a gol a la portería que esta vez defendió Moisés Muñoz.

El Salvador toma oxígeno ante Curazao

La Selecta consiguió su primer triunfo del torneo al derrotar 2-0 a Curazao y ahora se jugará el pase a la siguiente ronda ante Jamaica, ante lo que sólo el triunfo les vale. Los jamaicanos avanzarían con consguir otro empate.

Los goles salvadoresños fueron obra de Gerson Mayén y Rodolfo Zelaya en los minutos 21 y 24, respectivamente.

Es turno de Ticos y hondureños en Dallas

La selección de Costa Rica enfrentará a la Guyana Francesa en su tercer encuentro del torneo, y ya con la decisión de la Concacaf de suspender a Florent Malouda. El ex seleccionado francés, que juega en este torneo con el equipo del país en donde nació, fue impugnado por Honduras, a quienes los sudamericanos sacaron el empate 0-0 en el duelo anterior.

Honduras ganó el juego en la mesa por 3-0 y eso los mantiene con vivas esperanzas de avanzar en el torneo.

Los catrachos jugarán ante Canadá por el boleto.

