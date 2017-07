El Tricolor ya siente la presión de la tribuna

San Antonio, TX. (ICITUS). La selección mexicana ya está en Texas para enfrentar el duelo por el pase a la Segunda Ronda de la Copa Confederaciones, en donde enfrentará a Curazao, un equipo que en el papel no debe ofrecer muchos problemas al Tricolor.

Pero, aún hay resaca por la forma en la que la afición terminó abucheando a la selección mexicana tras el empate 0-0 ante Jamaica. Jesús Dueñas, quien después del partido dijo que ellos no jugaban para darle gusto a la gente, sino a ellos mismos. Nada más llegar a San Antonio, Dueñas se retractó y dijo que ellos se deben a la afición y que ojalá los sigan apoyando.

México vive horas complicadas no tanto por el empate ante Jamaica, sino por que este se acumuló a una decepcionante Copa Confederaciones que al parecer la afición no quiere dejar pasar así nada más. Y los primeros gritos de “¡Fuera Osorio!” que vivió el equipo, se van a multiplicar más que el llamado “Grito de Guerra”, si México no consigue victorias destacadas y el título de este torneo. Cuando Osorio hizo la apuesta de llevar a un equipo B a la Copa de Oro, no se imaginó que se iba a quedar sin sus dos alternativas titulares para la delantera.

Según la experiencia, este proceso puede entrar en barrena si acaso México queda fuera o pierde la Final a manos de Estados Unidos, que también juega con un equipo B.

Ticos y canadienses avanzan a la Segunda Ronda

Honduras no logró la victoria y está en la tablita en la Copa de Oro de la Concacaf al empatar 0-0 ante Canadá. Claro, ese era el resultado que buscaban, al plantear un partido defensivo a ultransa que los de la Hoja de Maple no pudieron descifrar.

Honduras se benefició de que la Concacaf les dio por ganado el partido que empataron 0-0 ante Guyana Francesa, por la alineación indebida de Florent Malouda. Ese 3-0, en el que no anotaron un gol, es el que los tiene con la diferencia de goles que puede dejar fuera a El Salvador, Martinica o Jamaica, aspirantes a calificar como mejor tercero de grupo.

En el otro partido de la jornada, la más floja en lo que va del torneo debido a que sólo asistieron poco más de 10 mil aficionados al Estadio Toyota en Dallas, Costa Rica derrotó 3-0 a la Guyana Francesa y selló su pase a Cuartos de Final. Los goles fueron conseguidos por Ariel Rodríguez en el minuto 4, Rodney Wallace en el 79 y David Ramírez en el 83.

Los del territorio francés perdieron a un jugador en el minuto 60, y sólo así se abrió la puerta de la goleada costarricense.