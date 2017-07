Aries: deja que tu felicidad salpique a todo el mundo alrededor

(NOTICIAS YA).-En agosto el trígono del Sol, tu planeta regente, asociado al trígono de Marte y Saturno te va a permitir vivir situaciones profundamente liberadoras y portadoras de suerte pura ¡aprovecha!

Déjate llevar por el entorno, sobre todo si tienes a tu alrededor un paisaje nuevo porque mentalmente es algo que te vendrá muy bien para centrarte y sentir la fuerza de la naturaleza.

Alguien te hace muy feliz. Expresa esa felicidad y deja que salpique a todo el mundo alrededor.

Recuperas la calma y cierto espacio personal que habías perdido por el agobio del trabajo, que ahora dejas atrás. No pienses en él si estás de vacaciones y si no, procura que no te afecte tanto lo que digan. Al fin y al cabo, tu sabes cuál es tu verdad.

En el campo del amor debes tener cuidado con tu caracter fuerte, ya que podria acabar con tu relacion de pareja.

