Géminis: agosto será portador de buenas noticias en el tema financiero

(NOTICIAS YA).-Este mes de agosto del 2017 será positivamente portador de buenas noticias en el dominio material y financiero.

Tendrás la oportunidad de consolidar tus logros, de lograr intercambios y negociaciones que te llevará progresivamente a acuerdos útiles a largo plazo.

Marte en sextil con tu sector te da una energía psíquica creciente, que te empuja al progreso en todas las direcciones.

Lo pasarás en grande con los amigos y no tendrás que preocuparte por nada salvo por divertirte. Deja todos los problemas atrás y vive el presente al máximo. A veces conviene reírse para poder realizar las cosas y seguir llevando una vida que merezca la pena.

La voz de tu corazón te dirá que no hagas algo, pero tú tal vez no le hagas caso. Podrías pagar el precio de no escuchar lo que te dice tu interior, pero no será grave. Debes, eso sí, rectificar en cuanto te des cuenta de que tu actuación ha sido equivocada.

Contacto Astrologo José:

Teléfono: 1800-304-3990

Facebook: astrologojose

Pagina web : http://www.astrologojose.com