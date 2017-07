Hallan químico en ‘macaroni and cheese’ que afecta a niños y embarazadas

(NOTICIAS YA).-Los macarrones con queso de caja no son tan amigables para los niños como parece, pues encontraron un químico que podría estar vinculado a defectos de nacimiento, según un nuevo estudio de Coalition for Safer Food Processing and Packaging.

Advierten los investigadores que un producto químico peligroso, conocido como ftalatos, se encuentra en el macaroni and cheese que incluye queso en polvo.

Los ftalatos son una familia de compuestos químicos, también llamados “plastificantes”, que se usan mayormente para suavizar el vinilo y hacerlo flexible. Son usados en cientos de productos presentes en nuestros hogares, hospitales, automóviles y negocios, de acuerdo al portal del Chemical Safety Facts.

Tienes que saber que este químico, representa un riesgo para los niños pequeños y las mujeres embarazadas, ya que pueden afectar las hormonas masculinas y se han asociado con defectos de nacimiento genital en los varones, informó el New York Times.

Los ftalatos también han causado problemas de aprendizaje y de comportamiento en los niños.

“Aunque no se agregan intencionalmente a los alimentos, los ftalatos son aditivos alimentarios” indirectos cuando escapan de los materiales de contacto con los alimentos”, según el estudio.

Para el estudio se probaron 30 diferentes productos de “macaroni and cheese” y encontró el químico en 29 de ellos.

Los resultados revelaron que los niveles promedio de ftalato era cuatro veces más alto en el polvo que viene en la caja de macarrones que en los bloques de queso duro, de acuerdo al estudio.

“Los ftalatos tienden a encontrarse en niveles más altos en alimentos altamente procesados o grasos”, agregan investigadores.

Cabe mencionar que nueve de los productos de “macaroni and cheese” que fueron probados son de la compañía Kraft, según información de la revista Times.