VIDEO: Disney reveló sus planes para los próximos años en el D23 Expo

(NOTICIAS YA).- Disney ha revelado sus planes para los próximos años a 7,000 aficionados durante la celebración de su tradicional D23 Expo 2017, en Anaheim, California, el pasado fin de semana.

Entre nuevas atracciones, las nuevas expansiones de los parques, cruceros y nuevos hoteles el presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek, le dijo a los asistentes todos y cada uno de los secretos que cambiarán el futuro de los parques temáticos más famosos del mundo.

Se espera que la mayor parte de los proyectos se inauguren para el 2019.

El D23 es una convención para fanáticos que se realiza cada dos años y utilizan ese momento para presentar los futuros planes que se llevaran a cabo en los parques temáticos.

Sin más preámbulos estos son los nuevos anuncios de Walt Disney Parks and Resorts programados a ser terminados entre el 2018 y el 2023:

A Walt Disney World llegarán nuevos hoteles temáticos e innovadores para transformar las vacaciones de los visitantes que llevan a Orlando de todas partes del Mundo, uno de estos hoteles es el hotel de Star Wars. Además otro de los hoteles que se anunciaron fue que Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel llegará a Disneyland Paris y estará construido con temas de Iron Man, The Avengers y Spider-Man.

Entre los anuncios realizados es la transformación de la transportación entre hoteles y los parques temáticos de Walt Disney World, pronto los huéspedes podrán disfrutar del nuevo Minnie Van Service para transportarse de punto a punto y el Disney Skyliner que es un teleférico que permitirá a los visitantes disfrutar de las vistas aéreas de los parques de Orlando, Florida.

Chapek anunció también en la convención de fanáticos que el nombre que llevará el nuevo mundo de Star Wars en Disney’s Hollywood Studios será Star Wars: Galaxy’s Edge. Esta nueva expansión está programada para ser inaugurada en el 2019, primero en Disneyland Park en Anaheim y posteriormente en Disney’s Hollywood Studios de Orlando, Florida.

Pero estos no son todos los cambios que se han presentado si no que la transformación del clásico parque Epcot también llegará en los próximos años. Chapek dijo que la idea de la transformación es acercarse a la visión original del parque. Al pabellón de Francia llegará la famosa atracción Ratatouille de Disneyland Paris, y una nueva atracción “E-Ticket Guardiand of the Galaxy”. Por su parte la nueva Green Mission at Mission: SPACE le dará la vuelta a los visitantes por la Tierra y el Orange Mission explorará a Marte con una nueva misión pero luego de regresar a la tierra los visitantes podrán comer en un nuevo restaurante que los llevará al espacio.

Otras atracciones que llegarán a Disney’s Hollywood Studios es el Mickey and Minnie’s Runaway Railway que sustituirá la clásica “The Great Movie Ride”. Además a Magic Kingdom llegará la atracción de la película Tron acompañado de un teatro para presentaciones en vivo.

Para los amantes de Toy Story, Disney’s Hollywood Studios inaugurará su expansión para verano 2018 con el nombre de Pixar Pier. Mientras que en Disneyland Resort se celebrará eventos especiales en su Pixar Pier incluyendo el regreso del desfile Pixar Play Parade, además del Pain the Night que se llevará a cabo en Disney California Adventure.