VIDEO:Alerta por uso de crema “milagrosa” que contiene fármaco prohibido

(NOTICIAS YA).-

Una crema facial, llamada “La Milagrosa”, está siendo evidenciada por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en México (Cofepris) por el riesgo que representa.

Dicha crema contiene un fármaco prohibido en productos cosméticos que pone en peligro a quien la utilice, según un comunicado de la dependencia informó el diario El Mundo de Tehuacan. Dicho ingrediente, llamado “sulfatiazol”, es recetado para tratar infecciones bacterianas.

Aunque se presumen ingredientes 100% naturales, tienes que saber que el sulfatiazol es un tipo de antibiótico, de acuerdo a la página especializada Todo Expertos.

El tratamiento de belleza se vende por internet a través de grupos de Facebook y de la página oficial de la crema. El tratamiento de belleza promete corregir ojeras y diferentes tipos de manchas en la cara:

Según la dependencia mexicana, el producto no deberá ser comercializado ni distribuido nacional o internacionalmente, de lo contrario la empresa será acreedora de una sanción que podría ser superior al millón de pesos, publicó el diario El Universal.

Por su parte, la Cofepris está alertando a los usuarios a abstenerse de comprarla o utilizarla debido a que este producto no tiene registro sanitario que respalde su seguridad.

Te dejamos el video testimonio de una de las afectadas, por esta crema "milagrosa", publicado en YouTube:

"Acabo de comprar este crema llamada La milagrosa y oigo de verdad comentarios maravillosos. Trae instrucciones y los beneficios de la crema pero no trae ingredientes, es algo que me llama la atención porque a mí me creo un efecto secundario súper grave", publicó Yadira Gonzalez en su canal de YouTube.

Continuó: "Miren les voy a enseñar mis ojos, ahorita ya está mejor pero no lo podía ni abrir en la mañana y no solo eso, tengo urticaria en mi brazo", lamentó Gonzalez en el clip.