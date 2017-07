5 estados de EE.UU. toman medidas para reducir accidentes de tránsito

(NOTICIAS YA).- La policía de cinco estados del sureste de los EE.UU. está iniciando un programa de una semana para reducir la cantidad de muertes en accidentes de tránsito durante el verano.

“Operation Southern Shield” comenzó el lunes en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee.

La campaña intenta disminuir el número de conductores que manejan ebrios, distraídos, a alta velocidad, o sin cinturón de seguridad.

La misma es trabajada por el Alabama Department of Economic and Community Affairs, quien también dirige las becas utilizadas para el programa.

El Capitán de la Patrulla de Carreteras, Bob Beres, dijo que en Carolina del Sur los conductores pueden esperar ver patrullas adicionales en las carreteras secundarias e interestatales hasta el domingo.

Harris Blackwood del Governor’s Office of Highway Safety in Georgia dijo que el objetivo del programa no es imponer más citaciones de tráfico, sino que los conductores reduzcan la velocidad.

Las patrullas adicionales están financiadas por el National Highway Traffic Safety Administration.

Según las estadísticas de la agencia, alrededor de 35 mil personas fallecieron en accidentes de tráfico en los EE.UU. en el 2015, un aumento de siete por ciento desde el 2014.

Estas incrementaron en Alabama, Florida, Georgia y Carolina del Sur. No obstante, en Tennessee hubo menos muertes.

“Operation Southern Shield” se realizará en julio y también campañas de seguridad en las autopistas para coincidir con la gran cantidad de conductores en las carreteras durante la temporada de verano.