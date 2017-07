Madre de St. Pete es arrestada por permitir a menores ingerir alcohol

(NOTICIAS YA).- Lo que comenzó como un día de fiesta en una residencia de St. Petersburg durante el fin de semana terminó enviando a un joven al hospital tras intoxicarse con alcohol y a una madre encarcelada por haber permitido que los menores consumieran bebidas alcohólicas.

Brytt Mathas, fue acusada de dejar a su hija menor de edad y a otros adolescentes a consumir alcohol durante una fiesta que estaban celebrando en su hogar. Los residentes de 86th Terrace North en St. Petersburg siempre están pendientes a quienes visitan su comunidad ya que es un área muy tranquila y el sábado se dieron cuenta cuando los jóvenes comenzaron a reunirse en una residencia.

Según uno de los residentes, se habían comunicado con la policía para notificar la presencia de los jóvenes y advertir que ya sabían que iban a ocasionar algún tipo de problemas.

Minutos después unos oficiales se presentaron en la residencia y cuando llegaron encontraron a los adolescentes saliendo de una fiesta donde habían ingerido alcohol, según reporto el Departamento de la Policía de St. Pete.

Los vecinos dijeron que su comunidad es muy tranquila y notaron cuando llegaron los adolescentes para la fiesta.

El problema no era la fiesta si no que muchos de los asistentes eran menores de edad, y los policías dijeron que Brytt Mathas no hizo nada por detener la actividad.

Además Mathas no quiso cooperar con las autoridades y tampoco quería hablar con ellos. Cuando los oficiales le ordenaron a que se quedara para que platicara con ellos la mujer intentó huir. También, en el momento en el que se le estaban leyendo los derechos tampoco quiso cooperar.

En ese momento Mathas fue enviada a la cárcel, mientras que un joven fue enviado al Hospital para Niños Johns Hopkins gravemente intoxicado con alcohol.

Ahora Brytt Mathas enfrenta dos cargos por tener una fiesta en su hogar con bebidas alcohólicas para menores y resistirse a los oficiales sin violencia.