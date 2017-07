Ricky Martin recibe galardón por su espectáculo en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- El cantante puertorriqueño, Ricky Martin recibió el galardón de "Mejor Nuevo Residente" por su espectáculo en Las Vegas.

La distinción fue otorgada por Las Vegas Weekly en su lista anual de "Best of Las Vegas 2017" por el éxito de sus conciertos "All In".

De acuerdo con un comunicado de prensa, el también actor es el primer latino en recibir el galardón.

El show se presenta en el Park Theater del Monte Carlo Resort & Casino y recopila sus éxitos musicales como "La Copa de la Vida", "María", "Shake Your Bom Bom" y más.

El espectáculo se extiende hasta septiembre y los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster.