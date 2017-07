VIDEO: En Texas existe el Superman de los niños con cáncer

(NOTICIAS YA).-Este súper policía es oficial en Fort Worth, Texas y el superhéroe de los niños con cáncer.

El oficial Cole visita a niños de diferentes lugares que padecen cáncer o alguna otra grave enfermedad, pero lo hace vestido de su superhéroe favorito para regalarles un momento de ilusión.

Todo empezó con un parche; con el fin de que los niños confiaran en él, cosió a su chaleco antibalas el escudo de Superman. Cada vez que trataba con un niño, con la promesa de guardar el secreto, les revelaba su identidad secreta debajo de la camisa.

“En este punto los niños se vuelven locos, y por lo general me preguntan dónde está mi capa. Les digo que no puedo usarlo con mi uniforme porque se arrugará”, dijo Cole en su página de Facebook “Heroes & Cops Against Childhood Cancer.”