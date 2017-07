VIDEO: Identifican a policía que mató a mujer que llamó al 911

(NOTICIAS YA).- El oficial de la Policía de Minneapolis que disparó fatalmente en contra de una mujer australiana que llamó al 911 ha sido identificado por su abogado como Mohamed Noor; un día después de que el nuevo caso de violencia policial conmocionara a la comunidad.

El abogado del oficial, Thomas Plunkett, emitió un comunicado este lunes para ofrecer un mensaje por parte de su cliente, quien expresó sentirse mal por la familia de Justine Ruszczyk, quien en un principio fue identificada con el apellido de su prometido Don Damond.

"El oficial Mohamed Noor extiende sus condolencias a la familia y a cualquier otra persona que haya sido afectada por este evento", dijo el abogado.

"Él toma en serio su pérdida y los mantiene en sus pensamientos diarios y oraciones", agregó.

Plunkett detalló que su cliente llegó muy joven a Estados Unidos y que su vocación en ser un policía para servir a la comunidad y proteger a las personas.

Pero la conmoción e incertidumbre imperan en la comunidad luego de que no se han dado a conocer mayores detalles sobre el caso; no hay una explicación de por qué Noor disparó y el motivo de que las cámaras corporales de los oficiales no estuvieran encendidas, según ha informado la policía.

La Oficina de Aprehensión Criminal ha informado que en la escena no se encontró ningún arma, se habla que junto a la víctima solo estaba su teléfono celular, lo cual ha generado más confusión. Sigue siendo un misterio qué motivó al oficial a disparar en contra de Justine.

La mujer originaria de Australia, país en donde el caso acaparó los titulares, salió de su casa en pijamas para explicarle a los policías porque había llamado al 911, supuestamente recibió el disparo en el abdomen cuando se acercaba a la patrulla.

De acuerdo con El Minnesota de Hoy, el compañero de Noor fue identificado como Matthew Harrity, de 25 años, quien no realizó ningún disparo.