VIDEO: Walmart inaugura nuevo centro de distribución en Florida

(NOTICIAS YA).-La cadena de mega tiendas Walmart seleccionó a Florida como la sede de su sexta bodega de compras cibernéticas, en la que se procesan las órdenes electrónicas para sus clientes de todo el país.

El año pasado Walmart había contratado cincuenta mil nuevos empleados en Florida y se espera que las ofertas de empleo continúen creciendo en los próximos meses en el nuevo establecimiento que tiene el tamaño de casi 20 estadios de fútbol y fue construido en el Condado Polk.

Según el gobernador de Florida, Rick Scott, Walmart ha creado 1,500 plazas de empleo en el área de Davenport. Además agrego que el estado es un excelente lugar para distribuir productos y hacer comercio con países de Latinoamérica.

Si deseas formar parte de este nuevo centro de distribución y no eres bilingüe, no debes preocuparte porque no es necesario.