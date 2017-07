Aumentan las quejas contra el abogado de migración Francisco Tipton

(NOTICIAS YA).- El abogado de inmigración Francisco Tipton dice estar muy preocupado con el número de personas que lo acusan de no proporcionar los servicios por los que pagaron por lo que ahora busca resolver esta situación.

Algunas de las supuestas víctimas aseguran haber pagado miles de dólares para ser representados legalmente, sin que el abogado cumpliera. "Yo con él ya tengo desde febrero del 2016 y hasta ahorita no eh visto tanto resultado de lo que yo esperé” comentó Yasmin. Ella dice que ya llegó a un acuerdo con el abogado: "me debe la cantidad de $2,320 y no me lo ha dado. Ya firmamos otro contrato, el primer contrato que hicimos no lo cumplió. El segundo también lo firmó y hasta ahorita desde el 23 de junio no me ha dado ningún dólar”, dijo.

El abogado Tipton tiene problemas para verificar las cartas enviadas desde su firma legal. Él confirma haberla visto pero dijo no poder elaborar, aunque su nombre está impreso en ella.

Representantes de la barra legal de Texas, no pudieron confirmar si existe una investigación sobre Tipton, citando que la ley les prohíbe revelar tales datos. Sin embargo piden a cualquier persona que cree haber sido víctima de falta de ética laboral, por parte de cualquier abogado, a reportarlo. La barra legal de Texas, que empadrona a todos los abogados para poder trabajar en el estado.

Piden a las presuntas víctimas a guardar todos los documentos y enviar estas copias a la agencia para una investigación.

El departamento de policía de McAllen confirma al menos un reporte civil involucrando a Tipton.

Este tipo de disputas normalmente son referidas a un abogado o un juez de paz para una investigación.

Tipton nos confirma que está dispuesto a hablar en público la próxima semana, para darle atención a las denuncias que se han manifestado mediáticamente en Univisión.