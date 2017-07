Guía básica para el Cómic Con San Diego 2017

(NOTICIAS YA).- Comic-Con International, la celebración anual de comics y arte pop arrancará este miércoles su noche previa anual en el Centro de Convenciones de San Diego.

Cómo llegar

Habrá un sistema de servicio de transporte gratuito en camiones que comenzará a operar a partir de este miércoles a las 3 de la tarde y hasta la medianoche, con 63 diferentes destinos en downtown, Mission Valley, Harbor Island y Shelter Island.

Después los camiones estarán operando las 24 horas del día a partir del jueves a las 4:30 y hasta la noche del domingo.

El Sistema de Tránsito Metropolitano también anunció que la Línea Verde estará operando cada 7 minutos y medio entre la estación de Qualcomm Stadium y la calle 12th e Imperial entre el jueves y domingo. Las líneas azul y naranja también incrementarán su fecuencia durante los tiempos de mayor demanda.

Qué llevar

Considerando que será complicado llegar y salir del centro de San Diego, será mejor que lleves los suminisros necesarios, que podrían incluir:

Agua

Aperitivos

Bloqueador solar

Cargadores o baterías extra

Y dinero en efectivo en caso de que no se acepten pagos electrónicos

También viste con ropa y zapatos cómodos

Dentro de la convención

Para las personas que tengan acceso a los eventos dentro del Centro de Convenciones entre el 19 y 23 de julio, los organizadores del evento facilitaron un mapa disponible para descargar y que muestra los principales puntos dentro del recinto.

Aquí también podrás consultar el programa completo de los eventos, conferencias, ventas y actividades que habrá durante los cuatro días de convención. Aunque también puedes descargar las aplicaciones del evento para dispositivos Apple y Android.

Fuera de la Convención

Si no alcanzaste un pase para entrar al Centro de Convenciones, no quiere decir que no puedas disfrutar lo que el centro de la ciudad tiene para ofrecer este fin de semana.

La convención inicirá formalmente este jueves a las 10 de la mañana y se espera que atraiga a más de 130 mil personas durante todo el fin de semana.

Además del centro de convenciones, habrá eventos en los hoteles Hilton Bayfront, Horton Grand Theatre y Marriot Marquis.

Wifi Gratis

La ciudad de San Diego se unió con una empresa de telecomunicaciónes para mantener una red WiFi disponible durante los eventos y actividades relacionadas al Comic-Con.

Todos los puntos de acceso WiFi del Centro de San Diego estarán abiertos entre el 17 y 24 de julio, incluyendo las zonas de Gaslamp District, East Village y Little Italy.

Puedes encontrar aquí una lista completa de los puntos con WiFi disponible.