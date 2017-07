Mató a su hijastra y no quiere darle el divorcio a la madre

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Pensilvania que cumple una condena de vida en prisión por asesinar a su hijastra y tener relaciones sexuales con su cadáver se niega a darle el divorcio a su esposa, madre de la víctima, por no estar de acuerdo con los términos.

Gregory Graf, de 55 años, dijo este lunes que nunca accedió a los términos que establecen que recibirá el 25 por ciento de los bienes compartidos con su esposa, Danelle Bittner.

Graf asesinó a su hijastra Jessica Padgett, de 33 años, tras dispararle en la cabeza en 2014, antes de que se filmara teniendo sexo con el cadáver y de que lo escondiera en su casa, la misma que compartía con su esposa.

El homicidio se registró apenas unas semanas después de que Bittner pidiera el divorcio por primera vez en 2014 y de que Padgett lo describiera como su segundo padre, en una de las audiencias del proceso de separación.

El hombre no ha cooperado con los términos del divorcio desde que fue solicitado por Bittner, y aunque en febrero supuestamente se dijo feliz por alcanzar un acuerdo esta semana alegó que su abogado no le dio la información adecuada, según detalla The Morning Call.

Graf fue condenado en 2014 por la muerte de Padgett, luego de que el jurado escuchó los audios de los videos en que se grabó abusando del cuerpo y en los que decía comentarios profanos sobre ella, no tardaron ni 10 minutos en deliberar, según detalla el Daily Mail.

Además, el esposo de Padgett, Michael Padgett, está demandando a Graf, con la esperanza de ganar daños monetarios para sus tres hijos.