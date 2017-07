Aprovecha error y compra 18 costales de croquetas por módico precio

(NOTICIAS YA).- Un joven aprovechó el error en la publicidad de una tienda mexicana y compró 450 kilos de croquetas para perro por tan solo 333 pesos, 19 dólares, que serán repartidas a perros callejeros y organizaciones protectoras de animales.

Alan Santana, de 27 años y residente de San Luis Potosí, llevó a su madre a realizar unas compras a Soriana, una cadena de supermercados en México, la tarde del martes pasado.

Al llegar a la tienda se percató de que en la sección de alimentos y artículos para mascota había un anuncio marcando un precio de 18.50 pesos por pieza, un dólar con seis centavos, sobre varios costales de croquetas de 25 kilos cada uno.

El joven relata a VICE que inmediatamente tomó una foto al anuncio y fue a buscar un carro para cargar los 18 costales de croquetas que estaban en exhibición, según sus cálculos con la oferta anunciada pagaría un total de 333 pesos.

Sin embargo, como era de esperarse, al llegar a la caja registradora le dijeron que el total era mayor a los 6 mil pesos, 343 dólares, incluyendo un descuento del 3×2 por una temporada de especiales que maneja la cadena de tiendas bajo la campaña “Julio Regalado”, y el empleado se negó a vender la mercancía en 18.50.

Inmediatamente la tensión creció con las negaciones del empleado y el subgerente de hacer valido el precio anunciado por error.

Pero el joven no se dio por vencido y frente a la gerente de la tienda, que resultó ser su vecina, volvió a insistir en que no se iría sin los 18 costales de comida y que de no acceder acudiría a Profeco, según relató a VICE.

Finalmente, Alan salió de la tienda con los 18 costales de croquetas y por medio de Facebook se comprometió a regalar el alimento a quienes realmente lo necesitaran; ese era su propósito desde que vio la oferta.

El joven fue severamente criticado por algunas personas que pensaron en las consecuencias que habría para el empleado que cometió el error, pero para él lo importante es que muchos perritos desamparados comerán.

La historia se hizo viral rápidamente y no solo fue bautizado como #LordCroquetas en redes sociales sino que también ha sido reconocido por cientos de usuarios por su noble acción y consiguió una cita con la chica que le gusta.

Ahora esta armando bolsitas de croquetas para que quienes estén interesados pasen por ellas y se las den a los perros callejeros que se encuentren. Además está apartando costales de 25 kilos para entregárselos a asociaciones protectoras de animales o rescatistas.

Esta misma semana otra tienda mexicana tuvo que vender pantallas LED por un módico precio luego de que un empleado cometiera el error al colocar el anuncio.