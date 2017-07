Más arrestos, menos deportaciones bajo la administración de Trump

Más arrestos y menos deportaciones se han visto bajo la administración de Trump, esto según un nuevo reporte por la Oficina de Inmigración y Aduanas muestra sobre inmigrantes indocumentados.

Desde el pasado octubre, el número de inmigrantes indocumentados que fueron arrestados aumento de 9,400 a casi 14 mil el mes pasado.

Durante el mismo tiempo, el número de inmigrantes indocumentados que fueron deportados bajo de 24 mil a un poco más de 14 mil en junio.

Abogados dicen que esto no significa que las personas no serán deportadas, si no que será un proceso aún más largo para concluir sus casos de inmigración.