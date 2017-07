VIDEO: Queman a dos supuestos chavistas en protestas de Venezuela

Momento en que grupo de terroristas de la ultraderecha queman un camión en la Av Francisco de Miranda, a la altura de la estación del Metro Chacao…un mensaje para la violencia #12DíasYUnLindoAmanecer la constituyente ¡Sí Va! #Conelmazodando #DiosdadoCabello #HugoChávez #Venezuela #Psuv #Socialismo #Patria #NicolásMaduro #Maduro #Chávez #Noticias #Diosdado #Noticia #Pdvsa #Mazazo #ig #4F #Venezuela #VenezuelaCorazónIndestructible #Chavez #ComandanteChávez

