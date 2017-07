Muere mujer involucrada en accidente de Flamingo Road

(NOTICIAS YA).- Una mujer que manejaba una motoneta sufrió un accidente automovilístico hace dos semanas luego de que un Sedan gris la chocó y la dejó abandonada en la calle, cerca de las intersecciones Eastern Avenue y Flamingo Road.

La residente de Las Vegas, Stacey Peters, de 48 años, murió el jueves, y la causa oficial de su muerte está al pendiente, reportaron los forenses del Condado Clark.

El accidente ocurrió el 6 de julio a las 8:38 a.m. cuando Peters manejaba en dirección este de la calle Flamingo, cerca de Channel 10 Drive, al oeste de la calle Eastern, según el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas. Peters fue trasladada al hospital Sunrise con heridas graves, pero la policía no intervino en el lugar de los hechos debido a que aparentemente la mujer no mostraba señales de riesgo de vida.

Un comunicado de la policía el viernes declaró que la muerte de Peters no se califica bajo una fatalidad de tránsito y los forenses están al pendiente de qué causó su muerte.