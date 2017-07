VIDEO: Sacerdote admite llevar siempre un condón “por si acaso”

(NOTICIAS YA).-El padre Tomás Herrera, quien ha pasado unos años lejos de la opinión pública debido a presuntas acusaciones de abuso sexual y quien se desempeñó como consejero en el gobierno de Guillermo Padrés, ha vuelto a generar polémica tras una entrevista en Proyecto Puente (Sonora, México) donde admite siempre llevar un condón en su cartera "por si acaso".

En su entrevista donde abordó su papel en la política sonorense y su relación con el ex gobernador Guillermo Padrés, ahora encarcelado, se tornó personal al hablar abiertamente sobre su vida sexual "casta", "libre" y que "algunos no comprenden", y admitir que "mientras haya amor", no distingue entre géneros.

El entrevistador no pudo esconder su cara de sorpresa cuando Herrera sacó de su cartera un condón afirmando que "una canita al aire a nadie le viene mal" y ligando al acto sexual con la salud mental de los sacerdotes.

La entrevista se debió principalmente al regreso de Herrera a la arquidiósesis Hermosillense como director de una parroquia en la zona rural de la capital sonorense. Noticia que, sumada al impactante testimonio del sacerdote, ha despertado la indignación de la comunidad sonorense al grado de sacar a la luz a supuestas víctimas de abuso sexual por parte de Herrera.

En una nota publicada el jueves en Facebook, de un seminarista de Hermosillo, se refleja el generalizado descontento que esta declaración provocó incluso en la comunidad religiosa. Mientras que en la comunidad de San Pedro-El Saucito, que recibirá a Herrera como director de su parroquia, se perciben aires de apoyo al sacerdote.