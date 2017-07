Washington: Asaltan bancos en menos de 12 minutos

(NOTICIAS YA).- Durante la mañana del viernes se registraron dos asaltos a bancos que ocurrieron en un lapso de 12 minutos; los hechos sucedieron en el noroeste de Washington D.C.

La policía del área Metropolitana de D.C. cree que el hombre responsable de los asaltos escapó en un auto marca Cadillac “gold/silver” y según las autoridades posiblemente esté relacionado con los dos robos y el robo frustrado.

Los bancos que fueron asaltados son el M&T ubicado en la 555 de la calle 12th en el noroeste de la capital de la nación y momentos después el BB&T de la 815 Connecticut Ave. al noroeste.

El FBI dijo que el ladrón no mostró un arma y se escapó con una cantidad indeterminada de dinero.

El sospechoso se define como moreno de unos 50 años y de 6 pies de altura.

Minutos más, según el FBI, un tercer asalto no fue exitoso ya que el ladrón no se llevó ningún botín. Este tercer hecho se registró en el Bank of America en la cuadra 800 de la calle 17th noroeste, a una cuadra de distancia, cerca de la esquina suroeste de Farragut Square.

Los hechos ocurrieron entre las 9 y 10 de la mañana del viernes y las autoridades desarrollan un operativo para dar con el paradero del sospechoso.