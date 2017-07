Fuertes lluvias causan inundaciones

(Noticias Ya, El Paso).- Fuertes inundaciones en el oeste de la ciudad, fue parte de lo que dejaron las lluvias de esta tarde.

Fue alrededor de las 5 de la tarde cuando las fuertes lluvias se desataron y ocasionaron inundaciones en varias zonas de la ciudad. En el I-10 y Sunland Park algunos no tuvieron mucha suerte ya que los altos niveles del agua ocasionaron que sus automóviles quedaran varados.

“Pues por el agua se nos descompuso el alternador de la troca y pues ya tenemos como una hora aquí parados y pues ya le hablamos a la aseguranza y pues no, no nos cubrió el arrastro según y tenemos que pagar grúa”, comentó Lorenzo Rivera, después de que su camioneta quedara varada.

Mientras tanto en la calle Doniphan se experimentó la misma situación pero residentes del área aseguran que siempre es la misma consecuencia al momento de enfrentar fuertes lluvias y esperan que la ciudad se encargue de resolver este problema.

“Cada año es la misma, se viene toda el agua de arriba del freeway y luego sale aquí ya al camino, se hunde el camino y se ha devuelto el agua hasta arriba de la casa para entrar para adentro de la casa, cada año hace eso”, dijo Carlos Espalin, un residente de Sunland Park.

Y es que fue tanta la lluvia, que se registró un enorme hundimiento en el pavimento en la calle placita y villa hermosa. Es por ello que el departamento de bomberos lanza un mensaje a toda la comunidad durante esta temporada de lluvias.

"Si ven algo inundado, una calle, un canal, un rio que no traten de cruzarlo es muy peligroso con solo unas pocas de pulgadas se puede llevar una persona o hasta un vehículo así que es mejor si no tiene que salir no tiene que andar conduciendo, caminando cuando haya inundaciones que mejor se quede en su casa”, mencionó Carlos Briano, el portavoz del departamento de bomberos.

Recuerde extremar precauciones al momento de conducir y cruzar una calle. al igual en caso de cualquier emergencia favor de llamar al 911.

Sara Villegas tiene el informe.