Los cinco productos que Estados Unidos extrañaría de México

(NOTICIAS YA).-(CNN/Expansión) – Dejar de tener a México como socio comercial tendría a los habitantes de Estados Unidos hambrientos y con sed.

Los cinco productos mexicanos más exportados a Estados Unidos: cerveza, jitomate, aguacate, tequila y pimiento “son parte ya de las costumbres, de los hábitos de consumo de los ciudadanos norteamericanos”, comenta José Antonio Peral, director ejecutivo sectorial de ProMéxico.

Por primera vez, México se convirtió en el principal proveedor de alimentos y bebidas de Estados Unidos en 2016. Lo hizo pese a la incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como parte del proceso electoral en Estados Unidos.

El año pasado, el país norteamericano importó 119.843 millones de dólares en alimentos y bebidas. De ese total, México envió 24.097 millones, para dejar atrás a Canadá, con 20.891 millones, y a China, con 4.650 millones, refiere el Buró de Censos estadounidense.

Hoy, la perspectiva para México es conservar esta posición, pese al eslogan “compra estadounidense, contrata estadounidenses” que promueve el presidente, Donald Trump.

El jitomate es un ingrediente esencial para hot dogs, hamburguesas, pizza y pasta. El 90% del jitomate que se consume en ese país es mexicano. El aguacate comparte este porcentaje, y es la principal materia prima para el guacamole, el dip más consumido durante el Super Bowl, refiere Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

(Photo by Donald Bowers/Getty Images for The New Yorker)

En tanto, la cerveza lidera la lista de los productos agroalimentarios más exportados a Estados Unidos. En 2016 se enviaron 2.520 millones de litros, lo que corresponde al 80% de las exportaciones de cerveza mexicana, detalla información de Cerveceros de México, Cámara de la Cerveza.

“Son cervezas de estilo ligero. Tienen un alto grado de ‘tomabilidad’ (drinkability), puedes tomarlas con alimentos, sin que caiga pesada. Las marcas mexicanas en gran medida responden a este concepto, además de contar con consistencia y calidad”, explica Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México.

Luego está el tequila como digestivo. Esta bebida ocupa el cuarto lugar en la lista de los productos agroalimentarios más enviados a Estados Unidos, detalla información de la Secretaría de Agricultura de México (Sagarpa).

(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

“De cada 10 litros de tequila exportados, ocho se van a Estados Unidos. Por tener denominación de origen, ningún otro país puede fabricar y vender tequila”, precisa el director de GCMA.

Productos únicos

De cerrar la frontera a los productos mexicanos, no existe un proveedor con las mismas características para abastecer el mercado más grande del mundo.

Canadá está en la misma posición geográfica, pero por su estacionalidad no puede proveer de alimentos todo el año, explica el funcionario de ProMéxico.

“Si se quisiera importar productos frescos de otras partes del mundo, logísticamente sería mucho más costoso”, explica Anaya.

No todo es frescura y cercanía. Por las más de dos décadas de libre comercio. Los productores mexicanos cumplen con estándares de seguridad en alimentos –inocuidad– y certificaciones.

“Esos factores se derivan del trabajo de ambos gobiernos. Cada producto tiene diversos requisitos, se dan en función de cada mercado”, comenta Peral.

Negociación en puerta

Sonny Perdue, nuevo secretario de Agricultura de Estados Unidos, y José Calzada, su homólogo en México, ya han conversado.

Frente a la renegociación del TLCAN existe la posibilidad de generar beneficios recíprocos en el sector, detalla Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario mexicano (CNA).

“Cuando corrió el rumor de que Estados Unidos saldría del TLCAN en abril pasado, 133 empresas del sector en Estados Unidos abogaron por mantener el Tratado. Somos el segundo destino de las agroexportaciones de Estados Unidos (…) descartamos imponer aranceles, apoyamos una revisión para modernizar el flujo de estas mercancías”, comenta Haro.

Si se descartan las preferencias arancelarias del TLCAN, se aplicarían las tasas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Estados Unidos pagaría impuestos de 14% para envíos a México, y México, de 5%, señala información de GCMA.

Mientras en México “las exportaciones del sector agroalimentario ya están generando más recursos que las divisas por petróleo”, refiere el director del CNA.