Fuertes lluvias causan desastres en El Paso

(NOTICIAS YA).- Un socavón de gran tamaño, piedras en las carreteras y cierres de algunas calles son los estragos que ha dejado la lluvia aquí en El Paso, por lo que se están tomando cartas en el asunto.

"Nosotros veníamos de la calle y cuando llegamos a dar la vuelta nos fijamos que el carro estaba sumido en la tierra"

Es justo enfrente de la casa de Elia en avenida la placita en el oeste de El Paso en donde se abrió por completo la tierra, un socavón con un diámetro mayor al del tamaño de un automóvil se propició debido a las fuertes lluvias.

“Pues estar aquí, vigilando más porque la gente si se arrima muy cerca y pues no sabe cómo esta de verdad el pavimento”, comentó Elia Valles.

Un suceso que debido a su magnitud ha llamado la atención de vecinos de diferentes partes del área.

“Creí que en El Paso no podía pasar esto y aquí vivimos como 2 cuadras y me dijo mi esposa ayer en la noche y vinimos a verlo y si se ve muy peligroso”, comentó Ángel Flores quien es vecino del área.

Piedras en las calles y avenidas principales es otro de los problemas que los residentes enfrentan. La vocera del Departamento de Transporte Jennifer Wright, asegura que es una cuestión que ya se está tratando.

“Cuando este tipo de cosas suceden, nosotros enviamos camiones para que limpien las rocas y la tierra de las calles, otras carreteras como Mesa y Transmountain seguirán viendo a miembros de TxDoT limpiando durante toda la semana”.

A pesar del control que ya se tiene sobre las carreteras, comentan el peligro está presente.

“Si no puedes ver la curva no deberías de manejar por ahí, los socavones aparecen durante las lluvias, a veces el agua los cubre y uno no se da cuenta de ellos, deben de manejar con precaución y definitivamente más despacio”, finalizó Wright.

Las autoridades siguen alertando a la comunidad a tener precaución al momento de salir a las calles, si usted quisiera reportar algún tipo de desastre o accidente puede hacerlo con la policía al 911.

Información de Edgar Ramírez