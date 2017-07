Demanda a lotería por negarse a pagar boleto de 5 mdd que compró su hijo

(NOTICIAS YA).- Un hombre de California está demandando a la Comisión de la Lotería del estado por negarse a pagarle un premio de 5 millones de dólares justificando que el boleto fue comprado por su hijo menor de edad.

Cuando Ward Thomas se detuvo en una estación de gasolina de Long Beach en octubre pasado envió a su hijo de 16 años a comprar varios boletos para raspar y logró comprarlos sin que el empleado le preguntara por sus edad.

Ese mismo día Thomas descubrió que un boleto era ganador de 5 millones de dólares, hecho que comprobó en una tienda 7-Eleven y en una oficina del distrito de la Lotería de California, que establece que solo los mayores de edad pueden participar, detalla WFTV 9.

Sin embargo, nunca recibió el pago de su premio porque el boleto lo compró su hijo. La lotería hace una investigación exhausta antes de pagar los premios, lo que incluye revisar los boletos y las cámaras de vigilancia del lugar donde se compró.

Ahora Thomas exige in pago de 50 mil dólares y acusa en su demanda a la lotería de no cumplir con pagar el premio y también señala a la estación de gasolina porque no advirtieron que el joven debía ser mayor de edad para comprar el boleto.