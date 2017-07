Dos hundimientos de calles en menos de 24 horas en El Paso

(NOTICIAS YA).- El resultado de las fuertes lluvias han provocado varios desastres, como el acumulamiento de piedras y tierra en las calles, al igual que varios hundimientos como los de la avenida La Placita en el oeste de El Paso.

"De susto, de terror por que pueden pasar muchos accidentes, primeramente aquí cerquita estoy en la escuela, pueden pasar muchos accidentes”, comentó Patricia Villalobos quien es residente del área.

El domingo por la mañana ocurrió el primer hundimiento, el cual se llevó consigo una camioneta con una persona dentro, en donde de manera afortunada nadie salió herido.

En menos de 24 horas un nuevo hundimiento se presentó en la misma calle, con solo unos metros de separación.

“La verdad pues yo no me lo iba a imaginar, ahorita que pues están los medios de comunicación, El Paso Water Services, pues voy viendo no lo puedo creer”, comentó Kevin Reza quien trabaja en el área.

Según la compañía del agua lo ocurrido fue provocado después de que dos tuberías con un diámetro de 48 pulgadas colapsaran debido a la presión del agua, provocando así el hundimiento continuo de la calle.

“Las casas están seguras, queremos estar seguros que entiendan eso, es solo desde la banqueta al centro de la calle donde nos queremos que nadie camine, ni maneje, queremos que no se acerquen”, comentó Christina Montoya, vocera de la Compañía de Agua.

La vocera comento que la tubería fue instalada hace más de 40 años y así como esta, son cientas las que están establecidas en la ciudad por lo que comentan es un reto rehabilitar y mantener todas en buen estado.

“Vamos a enfocarnos y vamos a tener que dirigir unos fondos de nuestro presupuesto para este año para reparar este proyecto y eso significa que probablemente otro proyecto tendrá que demorar más, aún no sabemos cuál pero claro que esto es una emergencia y vamos a ponerlo como prioridad”, comentó Montoya.

Las reparaciones ya se encuentran en proceso y aún se desconoce el tiempo que tardaran en terminar el proyecto.

Hasta el momento se han reportado 3 hundimientos en toda la ciudad.

Información de Edgar Ramírez.