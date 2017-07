Arrestan a instructor de baile por tener sexo con una menor en Sanford

(NOTICIAS YA).- Un instructor de baile del Condado Seminole fue acusado de haber tenido relaciones sexuales con una de sus estudiantes de 15 años de edad en un estudio de baile donde laboraba, según reportó el Departamento de la Policía de Sanford.

La madre de la víctima dijo a las autoridades que un amigo dijo haber escuchado a la adolescente decirle a una amiga lo que había ocurrido con Kyle McMurray, de 30 años, quien es instructor de baile en Double Dragon Dojo en el área de Sanford, Florida.

Luego que la madre escuchara las acusaciones esta se acercó a su hija quien había borrado todos los mensajes de texto que tenía con el instructor y dijo que había estado en una relación sexual con McMurray durante cuatro meses, desde febrero.

Durante las investigaciones la adolescente les dijo a los investigadores del Departamento de la Policía de Sanford que ella y McMurray se habían encontrado en enero en el estudio de baile y un mes des pues, le dijo que le gustaba y entonces su relación se volvió física, según la declaración jurada.

McMurray se entregó el pasado jueves diciendo que había tenido relaciones sexuales con una de sus estudiantes de baile.

Según el reporte de la policía, la víctima le dijo a McMurray que solo tenía 15 años. Entonces, la joven no identificada por su edad dijo que había tenido relaciones sexuales con su instructor en el estudio de baile y en la casa de su hermana ubicada en Apopka.

Poco después, McMurray se entregó a las autoridades de Sanford y fue acusado de actividad sexual con un menor de edad. La Policía de Sanford dijo que él había indicado que sostenía relaciones sexuales con una de sus estudiantes de baile.

Durante su primera aparición ante el magistrado en la tarde del viernes, un juez concedió a McMurray una fianza de $15,000. Además, el juez le ordenó a McMurray un grillete electrónico, tampoco se le permitió regresar a su estudio de baile o a su hogar en Apopka donde fue acusado de tener relaciones con la adolescente.

Ahora el acusado no puede tener ningún tipo de contacto con la víctima u otros menores de edad, por lo cual no puede ofrecer talleres de baile a menores de edad como lo hacía en el estudio de Sanford. Sin embargo, la policía dice que no se cree que existan otras víctimas.

Si usted tiene alguna otra información que ayude a las autoridades a detener este tipo de crímenes comuníquese con el Departamento de la policía más cercano a usted.