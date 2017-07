Tiene años luchando por la discapacidad de su hijo

(NOTICIAS YA).- Desde el 2013 Griselda Martínez se encuentra en una lista de espera para ser reubicada a un hogar que cuente con las adecuaciones necesarias para su hijo Nathen.

El jovencito de 14 años padece de parálisis cerebral, de ceguera, además de sordera y falta de movilidad.

Ella fue ubicada en septiembre de 2010 a este domicilio del Valle de las Misiones en el sur de El Paso, propiedad de la vivienda pública de la ciudad, sin embargo desde aquel tiempo solicitó las mejoras; incluso consiguió un recurso de quince mil dólares para mejoras del mismo, no obstante el recurso fue rechazado por la oficina, aseguró.

La señora Martínez argumenta que desde el mes pasado se le notificó que ya hay un departamento para mudarse, el problema es que no le han especificado la fecha.

Al consultar su caso con la autoridad gubernamental, Javier Camacho, vocero de esta oficina dio a conocer que desde un principio la señora Martínez solicitó los cambios, no obstante por la falta de disponibilidad de otra vivienda no podían hacer las remodelaciones, por ello la inclusión de esta familia en una lista de espera con más de mil familias, también con necesidades relacionadas a personas con discapacidad.

Sobre el recurso rechazado, Camacho aseguró que no podía ser aceptado debido a que ella no es la dueña de la propiedad, además de haber aceptado el dinero, no hubiera sido suficiente para las mejoras que necesitaba la vivienda.

Será el primero de agosto, cuando comenzaría la mudanza de esta familia, aseguró el portavoz.

Con información de Milton Baca.