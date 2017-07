Despiden a maestra de escuela cristiana por ser actriz porno

(NOTICIAS YA).- Una maestra de kindergarten es despedida tras no querer renunciar a su trabajo como actriz porno.

La doble vida de Nina Skye, de 21 años, y residente de Los Ángeles, California, fue descubierta cuando Fox dio a conocer sus dos trabajos en una entrevista.

De inmediato la escuela cristiana en donde impartía clases le pidió que renunciara a su trabajo como actriz porno. Nina se negó a la petición y fue despedida. “Me gusta dar clases y me gusta el sexo, si puedo hacer las dos cosas, por supuesto que no lo dejaré”, mencionó Nona en su entrevista con Fox.

Nina aseguró que no podía dejarlo ya que por una película recibe hasta 2,500 dólares. Además mencionó que entre las razones por la que la corrieron es porque ese trabajo va en contra de los valores de la escuela. “Va en contra de su punto de vista, como eso de tener sexo antes de casarse”.