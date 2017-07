El Paso reacciona ante prohibición de personas transgénero en el militar

(NOTICIAS YA).- Fue a través de su cuenta de twitter donde el presidente Donald Trump anunciaba que personas transgénico no podrán servir en ningún puesto en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, justificando su decisión estipulando:

"Nuestro ejército debe estar enfocado en una decisiva y gran victoria y no puede tener encima el peso de tremendos costos médicos y la distracción que los transgénero en el ejército causarán."

A nivel local, las reacciones no se hicieron esperar. Claudia Delfina relata la experiencia de una amiga trangénero que fue rechazada al querer unirse al ejército.

“Ella aplicó para estar en el Air Force y la iban a aprobar pero siempre paso el proceso y hace dos semanas no le dieron, le dieron el rechazo de que estuviera en el militar, y fue muy triste para ella porque ella tenía esa meta”, comentó Claudia Delfina, activista transgénero.

Por lo que la activista de la comunidad LGBT envía un mensaje al presidente Trump.

“Como el fuera si estuviera en mi posición, viviendo de transgénero, que se siente y que mire que también somos personas humanas y que tenga esa mentalidad, que también tenemos derechos siendo ciudadanos de Estados Unidos.

Por su parte el congresista paseño Beto O’ Rourke mostró de igual manera, su oposición ante los recientes comentarios.

"No hay problema con los costos, no hay problema con los servicios de estos miembros de las fuerzas armadas, no hay problema y yo pienso que esto es una cosa personal del presidente" comentó el congresista.

Al mismo tiempo agregó que el seguirá apoyando a todo a quien esté dispuesto servir al país sin importar color, género o preferencia sexual.

Información de Edgar Ramírez.