Sueño Catracho: World Vision y los hondureños repatriados, Parte Tres

post_content_prefix]

Aunque huyeron de una vida sin futuro, encontraron su propia suerte en suelo estadounidense, ante las autoridades migratorias.

"Nos llevaron para las hieleras, las mentadas hieleras. Ahí nos tuvieron dos días, comiendo pan con jamón helado y un juguito que le dan a uno ahí", comentó Christian Pérez, quien estuvo detenido en un centro migratorio ICE.

Por su parte Maritza Ramírez, dijo: “creo que ahí pues ellos tienen que darle un mejor trato a uno porque, si uno va así, no es como que va con las ganas de que lo vayan a tirar a los cuartos fríos. Uno va con la idea de que si lo agarra migración pues que lo trate mejor".

Las leyes migratorias los han enviado de regreso a Honduras, ahora la administración del presidente Donald Trump amenaza con poner tras las rejas con cargos de tráfico humano, a los padres y familiares de los menores que sean enviados solos a la frontera.

"Pues prefiero estar aquí aunque sea como dicen comiendo arroz y frijoles pero prefiero quedarme aquí", comentó Alex Hernández, un inmigrante deportado.

De regreso a su patria, llegan a un refugio como el centro Belén donde las autoridades federales y organizaciones civiles apoyan en las labores de repatriaciones.

“En lo que va de este año, alrededor de 2 mil niños han venido, y esto representa en el 2017 una baja significativa, porque en los últimos meses del 2016 estábamos recibiendo alrededor de mil niños mensuales”, dijo Francisco Urbina de la dirección de niñez, adolescencia y familia.

El reto para las autoridades consiste en que al retorno de todos estos inmigrantes, se deba garantizar su reinserción social a la nación catracha.

"O sea no podemos reintegrar a una persona en un día, en una semana, entonces la continuidad de estos proyectos son los que nos permiten medir esto. Ahorita no estamos en una etapa en la que podamos medir el proceso de reintegración que estamos haciendo, porque apenas se está constuyendo. Es decir, está puesto en marcha y a la vez mejorándose”, agrego Urbina.

Por lo que sin dudarlo, organizaciones civiles, como World Vision, toman cartas en el asunto.

"Entonces estamos nosotros apostando por generación de oportunidades, oportunidades de generación de ingresos. El dotarles de habilidades para que ellos puedan también poderse insertar en un mercado laboral o también poder generar su propio negocio. Esas son parte de las oportunidades que se generan en este caso en nuestra institución World Vision, generando este tipo de conocimientos y habilidades", comentó Jorge Galeano, director de World Vision Honduras.

La organización World Vision marca una diferencia en la vida de estos jóvenes y sus familias. Reafirmando así, su compromiso de eliminar la violencia contra la niñez.

"Nadie puede hacer que uno cambie su rumbo, si uno no toma la decisión de hacer las cosas diferentes, y cambiar, y tomar ese paso que lo haga a uno hacer otras cosas, no lo puede lograr si uno no lo quiere", dijo Brayan Fugon, miembro de World Vision Honduras.

https://noticiasya.com/2017/07/25/sueno-catracho-las-maras-atacan-segunda-parte/

https://noticiasya.com/2017/07/24/sueno-catracho-primera-parte/