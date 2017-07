Abogado indocumentado cuenta su lucha por el éxito en Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- Cesar Vargas, de origen mexicano, cruzó la frontera a la edad de 5 con su madre y fueron a parar a San Diego, California. Por su condición de indocumentado enfrentó muchos obstáculos y no cedió hasta cumplir su sueño de ser abogado, profesión que hoy ejerce en Las Vegas, Nevada.

“Mi mamá fue al altar me acuerdo y dijo Diosito cuídanos, pensando que iba a arriesgar su vida para darnos una vida mejor”, dijo Vargas.

Sin saber qué les esperaba de este lado, él y su familia emprendieron su viaje, como muchos otros latinos que llegan al país de las oportunidades.

“No teníamos maletas, no teníamos un boleto de avión, era una bolsa de plástico donde íbamos a empezar una vida nueva”, dijo Vargas.

A consecuencia de los grandes esfuerzos de su madre, Vargas logró cumplir uno de sus sueños.

“Decidí ser abogado porque mi mamá siempre decía que en la familia tenemos que tener un abogado y un doctor, un doctor para cuidar a nuestra familia y un abogado para que luchara por la familia”, dijo Vargas.

A pesar de las dificultades por ser indocumentado, él nunca se dio por vencido.

“Mi consejero me dijo: “Cesar no creo que vas a poder ir a la universidad porque no tienes documentos, eres ilegal”. “Cuando una persona me dice que no voy a poder ir a la escuela, sentí que mi mundo se había acabado”, dijo Vargas.

Vargas fue a la Escuela de Leyes pasando el examen en su primer intento en el 2011, pero debido a su estatus migratorio no le permitían ejercer su carrera.

“Me acuerdo que llegué a mi casa y mi mamá en ese momento me dijo, Cesar cuando una puerta se cierra, otra se abre”, dijo Vargas.

Vargas se enfrentaba a un nuevo reto, el poder representar y defender los derechos de los inmigrantes. En febrero del 2016, a los 32 años, Vargas estaba siendo juramentado para formar parte del grupo de abogados en el estado de Nueva York, siendo él, el primer abogado indocumentado.

“Así como muchas personas me apoyaron, yo quiero dar ese derecho a la comunidad inmigrante, para que ellos conozcan sus derechos, que ejerzan su voz y que tengan un abogado que los apoye y defienda sus derechos”, dijo Vargas.

Ahora Vargas cuenta con la protección bajo la Acción Diferida, conocida por sus siglas DACA. Su lucha sirve de ejemplo para muchos inmigrantes, que el hecho de no tener papeles, no significa que no puedas ejercer una profesión y cumplir tus sueños.

“No vamos a dejar que nuestra comunidad sea atacada, que nos deporten a nuestras familias y que nos separen a esta nación que es una nación de inmigrantes”, dijo Vargas.

Vargas incita a los inmigrantes a que rompan los estereotipos, a que cumplan sus sueños y señala que si él lo logró, tú también puedes hacerlo.