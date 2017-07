Eclipse total solar, ¿altera a los humanos?

(Noticias Ya, Orlando), - Hay muchos mitos en relación a los eclipses solares y lunares. Uno de ellos es si este fenómeno altera el comportamiento de las personas.

El próximo eclipse total solar y que se podrá apreciar en toda la nación estadounidense será el próximo 21 de agosto.

Desde la antigüedad los seres humanos han visto el cielo con reverencia y miedo.

Pero imagina que no entendieras lo que es un eclipse y que el Sol desapareciera del cielo de manera inesperada y que la luz del día se vuelva total oscuridad. En la antigua China, la gente hubiera gritado de miedo pensando que el dragón estaba comiéndose el sol.

Por pocos minutos, la luna se interpondrá en el camino del sol y convertirá al día en noche el próximo 21 de agosto.

Te contamos cuáles son las mejores terrazas para ver el eclipse total de sol si estás en Estados Unidos.

1. Si todavía no has reservado una entrada para la fiesta exclusiva del eclipse de 'The Rooftop Bar' en el Hotel Vendue, en Charleston (Carolina del Sur), no te preocupes. El acceso al resto de la terraza es libre y se llenará por orden de llegada.

2. ¿Qué mejor lugar para disfrutar este gran evento en la ciudad de Nashville que un museo dedicado a uno de los cantantes más legendarios del país? Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del 21 de agosto, el bar de la terraza del Museo de George Jones abrirá de manera exclusiva para todo el que pague una entrada de 200 dólares.

3. Además de disfrutar de música en vivo y tragos especiales, los asistentes recibirán gafas para ver el eclipse, camisetas diseñadas para el evento y tendrán libre acceso al museo (la entrada normal vale 17 dólares).

4. La famosa terraza del Barry's Bar & Grill en el centro de la ciudad de Lincoln (Nebraska) tendrá una “divertida atmósfera de fiesta” el día del eclipse, según su coordinadora de eventos Allison Wetig. Eso incluye camisetas para las 100 primeras personas que lleguen, DJ y tragos especiales, entre otras cosas. Las puertas abren a las 9 de la mañana y el costo de la entrada comenzará en 5 dólares y aumentará a medida que se llene el lugar.

5. El bar UP on the Roof, en la terraza del Hotel Embassy Suites (Greenville, Carolina del Sur) organizó una fiesta por el eclipse total de sol con músicos locales, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Las entradas cuestan 40 dólares e incluyen golosinas, tragos especiales y gafas para ver el fenómeno.

6. El grupo local Kelly Jo & Buffaloe, uno de los preferidos de la ciudad, tocará en la fiesta de este bar el día del eclipse.

7. ¿Quieres que tu experiencia con el eclipse total de sol sea realmente hermosa? Entonces obsérvalo con el telón de fondo del Parque Nacional de Grand Teton, en el bar de pizza y pasta de la terraza del Hotel Dornan en Jackson Hole (Wyoming). El hotel organizó un brunch especial para el día del eclipse, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, por 100 dólares por persona.

8. La cervecería artesanal Sky High Brewing & Pub en la ciudad de Corvallis (Oregon) abrirá muy temprano el día del eclipse, a las 8:30 de la mañana. Por 25 dólares, tendrás acceso a desayuno con bufé, un Bloody Mary o una cerveza y gafas especiales para ver el eclipse.

9. En toda Kansas (Missouri) se verá el eclipse parcial, pero si quieres verlo completo te recomendamos ir al norte de la ciudad, donde además encontrarás un buen bar en una terraza llamado Chicken N Pickle. Las entradas para la fiesta de ese día valen 10 dólares.