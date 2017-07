Futbolista argentino anuncia su retiro para donar un órgano a su sobrino

(NOTICIAS YA).-

Un futbolista argentino anunció el fin de su carrera deportiva para someterse a una cirugía para donar parte de su hígado y así salvarle la vida a su sobrino.

Alejandro Benítez, delantero del equipo Club Central Larroque de tercera división, dijo que su hermana mayor tuvo un pequeño, llamado Milo, que nació con serios problemas de salud y necesitaba un trasplante, según información del sitio web La FM.

Desafortunadamente la madre del bebé, de 9 meses, no fue candidata para dar el órgano a su hijo debido a una operación del corazón a la que fue sometida.

“Cuando me lo dijeron ni lo dudé. Tenía claro que debía abandonar el fútbol. Pero no me importó. Es más, jamás me voy a arrepentir de lo que hice”, le dijo Benítez al medio argentino en mención desde el hospital Austral, donde fue intervenido.

“Es un acto de amor. Si se entera será porque alguien más le contó. Creo que es lo que cualquiera haría por un ser querido”, agregó.