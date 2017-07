VIDEO: Modelo arrestada se desnuda en estación de policía

(NOTICIAS YA).- Una modelo de Colombia decidió denunciar a los policías que la arrestaron ya que supuestamente la incitaron a desnudarse.

Kathe Martínez, originaria de Cali, comentó a medios locales que fue víctima de acoso después de su arresto. Según sus declaraciones, la joven terminó en la cárcel ya que estaba alcoholizada y se enfrentó en una pelea con varios amigos en plena calle.

"Se presenta una discusión entre amigos, llegó la Policía, ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así, me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show", comentó Martínez en entrevista con BLU Radio.

En su denuncia ante la Fiscalía, mencionó que los policías se aprovecharon de ella.

Advertencia: Imágenes fuertes.