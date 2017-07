VIDEO: Sujeto se hace pasar por agente de ICE para extorsionar

(NOTICIAS YA).- Activistas de Memphis, Tennessee, denuncian por medio de un video viral la presencia de un sujeto que extorsiona a inmigrantes haciéndose pasar por agente de ICE.

De acuerdo con The Commercial Appeal, el hombre aún no identificado sería un fiador judicial, y exigía dinero a indocumentados con tal de no presentarlos ante las autoridades migratorias.

El activista José Salazar, acompañado de Casey Bryant, directora legal de Latino Memphis, confrontaron al sujeto en un taller mecánico después de que les informaran que este pedía 150 dólares para no presentar a inmigrantes ante las autoridades.

“Este tipo aparece con un extraño chaleco antibalas y unas pistolas que pudieran ser o no reales”, dijo la mujer, quien le preguntó lo que hacía, a lo que respondió que buscar inmigrantes y preguntarles si tenían la conocida como tarjeta verde (“green card”).

Al cuestionarle sobre su autoridad para llevar a cabo la actividad, el sujeto respondió que simplemente es su trabajo y que está siguiendo órdenes. La abogada le asegura que no tiene la autoridad para detener inmigrantes.

“Es muy extraño y comunicativo con la información”, añadió Bryant, quien dijo que el sospechoso incluso intentó darle su número de seguridad social. En total, seis víctimas han reportado al sujeto a las autoridades de Memphis.

Cabe destacar que Thomas Byrd, representante de las autoridades de inmigración, reiteró que el sujeto no tiene ningún vínculo con la agencia, mientras que fiadores judiciales locales aseguran que no trabajan en conjunto con la misma.