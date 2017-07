VIRAL: “The president Donald Trump is not good”, protesta salvadoreño

(NOTICIAS YA).- Un ciudadano salvadoreño se ha hecho viral pues expresó, en inglés, su rechazo hacia el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las declaraciones las realizó el miércoles a unos periodistas rusos en el centro de San Salvador, capital del país centroamericano.

Declaraciones como: "The president Donald Trump is not good" lo hicieron famoso.