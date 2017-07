Modelo y policías dan su versión del “desnudo viral”

(NOTICIAS YA).- Surgen nuevos detalles en relación al video donde una modelo se desnuda en una estación de policías en Cali, Colombia.

El comandante de la policía, Hugo Casas decidió dar una conferencia para aclarar lo que pasó. Casas mencionó que la detuvieron tras participar en una riña afuera de una casa. Al poner resistencia la esposaron a una de las rejas de las ventanas de la comisaria.

La modelo en entrevista agregó que los policías comenzaron a decirle que si quería que le quitaran las esposas se desnudara. Inclusive hasta los presos le gritaban “súbase el vestido”. La mujer interpuso la denuncia mencionando que recuerda muy poco ya que estaba alcoholizada.

Abogados penalistas aseguran que la denuncia prosigue ya que la joven estaba bajo el cuidado de los policías siendo los responsables de haber afectado su integridad física y moral y tienen que enfrentar cargos.

El comandante finalizó mencionando que ya identificó a los responsables del video y se encuentra atendiendo las investigaciones.

Kathe Martínez, originaria de Cali, comentó a medios locales que fue víctima de acoso después de su arresto. Según sus declaraciones, la joven terminó en la cárcel ya que estaba alcoholizada y se enfrentó en una pelea con varios amigos en plena calle.

"Se presenta una discusión entre amigos, llegó la Policía, ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así, me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show", comentó Martínez en entrevista con BLU Radio.

En su denuncia ante la Fiscalía, mencionó que los policías se aprovecharon de ella.

